Тюменский школьник признался, что они сами довели учителя ОБЖ до нервного срыва

Тюмень, 10 октября. В школе поселка Боровский в Тюменской области сняли на видео учителя, который ругается матом и нападает на учеников с кулаками. Районная прокуратура начала проверку.

Видео опубликовали в соцсетях. Правоохранительные органы по результатам проверки дадут правовую оценку действиям учителя.

Районная администрация подтвердила подлинность ролика. Комиссия минобразования подключилась к проверке происшествия. Известно, что попавший на видео мужчина работает учителем ОБЖ с 1 сентября.

Как передает «360», инцидент произошел во время урока в средней школе №2. Учитель раздал оплеухи ученикам 9-го класса, его отстранили от занятий.

По словам одного из учеников, он бы не хотел увольнения учителя ОБЖ, поскольку тот хороший педагог.

«Мы сами виноваты, довели учителя до нервного срыва», — рассказал мальчик.

Ученица 8-го класса рассказала, что учитель адекватный и раньше никого не ругал нецензурно. По ее словам, старшеклассники во время урока включали музыку и грубо обращались к учителю.

Сама девочка не знает причину конфликта, но заметила, что в школе говорят именно об этом. Директор боровской школы извинился перед учениками за поведение учителя ОБЖ, с ними сейчас работает психолог.