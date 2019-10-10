Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Тюменский школьник признался, что ученики сами довели учителя ОБЖ до нервного срыва

60
0 Оставить комментарий

Тюменский школьник признался, что они сами довели учителя ОБЖ до нервного срыва

Тюмень, 10 октября. В школе поселка Боровский в Тюменской области сняли на видео учителя, который ругается матом и нападает на учеников с кулаками. Районная прокуратура начала проверку.

Видео опубликовали в соцсетях. Правоохранительные органы по результатам проверки дадут правовую оценку действиям учителя.

Районная администрация подтвердила подлинность ролика. Комиссия минобразования подключилась к проверке происшествия. Известно, что попавший на видео мужчина работает учителем ОБЖ с 1 сентября.

Как передает «360», инцидент произошел во время урока в средней школе №2. Учитель раздал оплеухи ученикам 9-го класса, его отстранили от занятий.

По словам одного из учеников, он бы не хотел увольнения учителя ОБЖ, поскольку тот хороший педагог.

«Мы сами виноваты, довели учителя до нервного срыва», — рассказал мальчик.

Ученица 8-го класса рассказала, что учитель адекватный и раньше никого не ругал нецензурно. По ее словам, старшеклассники во время урока включали музыку и грубо обращались к учителю.

Сама девочка не знает причину конфликта, но заметила, что в школе говорят именно об этом. Директор боровской школы извинился перед учениками за поведение учителя ОБЖ, с ними сейчас работает психолог.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров