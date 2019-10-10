Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«На следующей неделе состоятся долгожданные государственные визиты президента РФ в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — пояснил он.

По словам Ушакова, 14 октября президент России прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Владимир Путин проведет встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, в ходе которой главы государств обсудят координацию действий по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

«В ходе переговоров будут затронуты вопросы дальнейшей координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке», — добавил Ушаков.

15 октября Владимир Путин посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, где проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи российский лидер и наследный принц Абу-Даби обсудят ситуацию в Сирии, Йемене и Персидском заливе.

«Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива», — отметил Ушаков.

Он также добавил, что после переговоров президент России и наследный принц Абу-Даби проведут встречу с представителями российских и эмиратских деловых кругов.