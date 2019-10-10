Москва и Дамаск не договаривались о разговоре Путина и Асада, заявил Ушаков

Москва, 10 октября. Москва и Дамаск не договаривались о разговоре президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии Башара Асада в связи с началом новой турецкой военной операции на севере САР, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, у руководства России и Сирии налажены контакты «по различным направлениям, различным структурам», но договоренностей о разговоре лидеров стран в связи с операцией «Источник мира» пока не достигнуто.

«Так что мы используем здесь наработанные схемы», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, военная операция Турции «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что она направлена против Рабочей партии Курдистана (Анкара считает РПК террористической организацией. — Прим. ФАН) и запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. После зачистки региона от арабско-курдских сил, по его словам, на этой территории планируется с создать «зону безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сейчас в Турции. В тот же день турецкие ВВС нанесли авиаудары по городу Рас-аль-Айн и Телль-Абъяду. Была начата и операция на земле.

Сегодня Минобороны Турции заявило, что турецкие военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере арабской республики. Обстреляны были также города Камышли, Дербасия и Мушаррафа. Гостелевидение Сирии сообщило, что в результате ударов погибли восемь мирных жителей, еще 20 были ранены.

Вопрос о создании зоны безопасности Анкара начала обсуждать с Вашингтоном еще в 2013 году, но в итоге они не смогли принять даже предварительный план действий. В итоге Эрдоган заявил, что Турция будет действовать самостоятельно.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео опроверг, что Штаты дали Турции зеленый свет для начала операции. Он напомнил также, что из региона, где сейчас проходит турецкая операция, был выведен американский военный контингент. В Белом доме уверены, что вывод войск не приведет к росту терроризма в регионе, и не считают, что это фактически предательством своих союзников-курдов. А вот курдские «Сирийские демократические силы» уверены в обратном. Так, представитель СДС ранее заявил, что США вонзили им «кинжал в спину». В итоге они оказались вынуждены просить о поддержке Москву и Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.