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Васильев раскритиковал Королеву за «коротенькие юбочки»

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Васильев раскритиковал Королеву за «коротенькие юбочки»

Москва, 10 октября. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке прокомментировал стиль и внешность певицы Наташи Королевой.

Разбирать гардероб исполнительницы Васильев начал еще на фестивале «Жара» в Баку. Он посоветовал ей забыть о «задорных образах в духе пионерского лагеря».

Как пишет 7days.ru, он напомнил, что критиковал стиль Королевой несколько раз. Васильев раскритиковал Королеву за «коротенькие юбочки». 

«Сколько раз я предлагал уйти от коротеньких юбочек, которые ей уже не по возрасту», — подчеркнул он.

По словам Васильева, Королева в свои 46 лет не собирается этого делать и «хочет быть вечно молодой».

«Наташа почти всегда или с рюшами, или в цветочек, или с корсетом, или в мини, или в шортах», — резюмировал он.

Ранее Наташа Королева спела свой хит из девяностых для подписчиков. Она выложила в Instagram ролик, в котором спела свой хит из девяностых «Желтые тюльпаны».

При этом женщина была одета в футболку с советской звездой, где вместо Ленина изображен портрет самой певицы. В какой-то момент к ней подходит молодой мужчина и дарит ей букет. Сама Королева, которая продвигает бренд «Сила юности», отметила в комментариях, что эти цветы символизируют молодость.

Напомним, что Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) недавно отметили 16-ю годовщину их свадьбы. По этому поводу оба супруга опубликовали взаимное поздравление в Instagram. Наташа опубликовала пост, в котором сообщила, что они с каждым годом любят друг друга все сильнее, а Тарзан выложил романтичную видеонарезку. На кадрах влюбленные обнимаются, целуются и танцуют.

Васильев раскритиковал Королеву за «коротенькие юбочки»

 

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Источник: 7days.ru
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