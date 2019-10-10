Подвиг русских моряков у берегов Швеции прославит фестиваль «Трафальгар Балтики»

Несколько московских и питерских общественных организаций выступили с инициативой провести в 2020 году исторический фестиваль «Трафальгар Балтики». Он будет приурочен к 230-летию окончания Русско-шведской войны 1788—1790 годов, главному сражению той войны — Выборгскому бою, а также малоизвестному в отечественной историографии подвигу фрегата «Святой Николай» в трагическом для русского флота Втором Роченсальмском сражении.

Идею выдвинули региональная общественная организация «Полярный конвой» — молодежное направление «Паруса истории», ассоциация гребно-парусных судов (обе из Санкт-Петербурга) и клуб «Русская морская традиция» из Москвы.

В программе фестиваля — проведение исторических семинаров и конференций, музыкальных концертов и парусно-гребных соревнований, а также парусный Поход памяти по местам завершающих сражений Русско-шведской войны — Бьерке-Зундского, Выборгского и Второго Роченсальмского.

Федеральное агентство новостей расскажет, почему это так важно.

Шведы шли на Питер, турки хотели Крым

Обычно историки уделяют той войне недостаточно внимания из-за нулевого, по их мнению, результата. Победив корабельный флот шведов в Выборгском сражении 3 июля 1790 года (здесь и далее даты приведены по новому стилю. — Прим. ФАН) и лишив их возможности к дальнейшему ведению большой войны, русские тем не менее закончили трехлетнее противостояние поражением своего гребного флота во Втором Роченсальмском сражении 9 июля того же года. Поэтому при заключении Верельского мира со Швецией, подписанного 14 августа 1790 года, Россия территориальных приобретений на Балтике не имела.

Но это лишь кажущаяся безрезультатность. Дело в том, что шведский король Густав III, навязавший войну Екатерине Великой в своем ультиматуме о разоружении Балтийского флота и перенесении границы в район Сестрорецка, имел требование вернуть Крым туркам. Это же пожелание предъявила и Турция, когда в 1787 году, заключив русского посла в Семибашенный замок, начала боевые действия против России.

Таким образом, русской императрице с 1788 года пришлось вести войну на два фронта против коалиции Турции и Швеции, за спинами которых стояли их политические спонсоры в лице Пруссии и Франции. В 1789 году место выбывшей из-за революции Франции заняла Англия, кабинет правительства которой, возглавляемый Уильямом Питтом-младшим, изменил свою политику в отношении России.

Несомненно одно — главным театром боевых действий России было Черное море, с его побережьем, получившим название Новороссия. Там были сосредоточены главные силы империи. Санкт-Петербург в тот момент не имел даже армии прикрытия. Сухопутные войска были растянуты вдоль уходящей вглубь Карелии русско-шведской границы.

В этих обстоятельствах Швеция имела все шансы на послепетровский реванш. Подготовив 40-тысячный экспедиционный корпус, посаженный на огромный гребной флот, модернизировав флот корабельный, реформировав артиллерию, Густав III хотел вернуть Швеции былое величие, контроль над важнейшей балтийской торговой артерией, а для своих союзников-турок — возвратить вожделенный Крым.

Почти выигранная война

Оставляя в стороне масштабные и кровопролитные двухлетние боевые действия, во время которых шведы не смогли выполнить ни одной из поставленных задач, обратимся к кульминационной точке войны.

В июне 1790 года шведский корабельный флот, укрывшись за каменными банками и отмелями, занимает удобную артиллерийскую позицию в Выборгском заливе. В Бьерке-Зунде (пролив между материком и Березовыми островами) в ста верстах от Санкт-Петербурга стоит гребной флот шведов с десантом на борту. На воде путь к столице Российской империи ему преграждает русский гребной флот под командованием принца Нассау-Зигена, а на суше — 500 рекрутов армии Салтыкова.

Кто знает, чем закончилась бы война на Балтике и Черном море, если бы шведы высадили свои войска в районе Койвисто и двинулись на Санкт-Петербург? Но Густав III не использует этот шанс. Помолившись в находящейся в Койвисто кирхе и услышав о приближении русского конного разъезда, он бежит на корабли.

Далее следует Бьерке-Зундское сражение гребных флотов, после которого десантные суда шведов отступают вглубь Выборгского залива. Затем случился «Выборгский прогон сквозь строй» — прорыв на запад всего шведского флота сквозь блокирующие силы русских через узкий проход между мысом Крюйсерорт и банкой Репье. В результате этого прорыва гибнет треть линейного флота шведов, и Густав III теряет возможность вести большую войну против России.

У некоторых историков этот результат почему-то считается серьезным проступком командующего русским флотом адмирала Василия Чичагова. По их мнению, он непременно должен был уничтожить все шведские корабли и поймать самого короля Густава III. Даже не пытаясь объяснить исключительную навигационную сложность условий, в которых проходило Выборгское сражение, напомним, что Федор Ушаков (которого никто не упрекнет в нерешительности) в четырех своих морских сражениях с турками утопил один линейный корабль врага и один взял в плен. Что нисколько не умаляет значения его побед в завоевании господства на Черном море.

Главным антигероем Выборгского сражения является все же командующий русским гребным флотом принц Нассау-Зиген. Он не стал заниматься сдававшимися в плен гребными судами с десантом шведов, начав преследовать по штормовому морю бегущие линейные корабли. На отправленное адмиралом Чичаговым указание транспортировать сдавшиеся шведские суда в Выборг принц высокомерно ответил, что в его обязанности не входит борьба с остатками разбитого шведского флота и что он сам сумеет дать сражение этой флотилии в свою пользу и уничтожит ее. Из-за этой надменности основная часть гребного флота шведов добралась до Роченсальма, и Выборгский бой не стал последним сражением той войны.

Вызванные на совет шведские офицеры советовали Густаву спасаться под стенами Свеаборга, однако тот все-таки решился на бой. До этого Швеция могла вести торг о мире с территориальными приобретениями, но после выборгского «прогона сквозь строй» королевство могло потерять Финляндию. В свою очередь, проигрыш в войне означал для Густава утрату не только короны, но и жизни. Ему требовалась победа — или же славная гибель на поле боя!

Подвиг Маршалла

Атака русских началась утром 9 июля. Нассау-Зиген был абсолютно уверен в том, что шведы уже сломлены, и, следуя предписанию из полученного накануне сражения рескрипта от Екатерины «Распространяя военные действия, не дать отнюдь неприятелю ни времени, ни способов к его отдохновению», повел русский флот в сражение. В успехе мало кто сомневался, да и место битвы было подходящее — именно тут шведы потерпели разгром год назад, в Первом Роченсальмском сражении.

«Командующий, предвкушая триумф, не подумал, что союзником шведов может стать штормовая погода. Сильный ветер, вздымавший высокую волну, нес русские суда на шведские позиции. При таком волнении моря галерам, обладавшим плохими мореходными качествами, трудно было придерживаться боевого порядка. Русские матросы, почти двое суток шедшие на веслах, смертельно устали и с трудом справлялись с волнами. Еще не начался бой, а галеры уже сталкивались, ломая весла. Некоторые суда волокло на торчащие из воды скалы.

Сумятица была не только в море, но и в головах русских офицеров. Командиры кораблей не знали, как вести сражение: принц Нассау-Зиген, стремясь поскорее добить противника, не посчитал нужным разработать даже приблизительного плана боя.

250 шведских кораблей встретили нападение плотным огнем. Крупные суда стояли на якоре, и ветер был им не страшен. Для маневренных пушечных шлюпов ветер и волны тоже не являлись большой помехой. По атакующим били устроенные на островах береговые батареи. Сам шведский король, разъезжая на шлюпке между судами флотилии, лично отдавал приказания и подавал пример мужества…

Корабли русской эскадры, атакуемые со всех сторон, все плотнее сбивались к центру. Вскоре нельзя было стрелять, не рискуя попасть в своих. Столь близкая победа за несколько часов боя обернулась ужасной катастрофой. Но даже в ней русские моряки стяжали славу за стойкость и мужество.

Георг Поллет так описывает поразившую его гибель русского шхерного фрегата «Святой Николай» под командованием 23-летнего англичанина Самуила Эдварда Маршалла, лишь за год до сражения принятого на русскую службу:

«Маршалл оказался слишком горд для того, чтобы спустить флаг перед такими маленькими судами. Он решил умереть, и когда сообщил об этом, весь его экипаж из 440 человек в едином порыве закричал, что последует за ним. Тогда Маршалл поднялся на носовую надстройку с флагом в руке и ушел под воду на наших глазах, вместе со своим кораблем. Из всего экипажа удалось спасти всего лишь пятерых».

«Святой Николай» тонул от пробоин и течи, открывшейся от яростного огня собственных пушек. По рассказам спасшихся моряков, поднявшись на носовую надстройку с флагом, Маршалл крикнул команде: «Мне не пришлось подать вам пример, как должно побеждать, так я покажу, как следует погибать!»

Участники сражения стали свидетелями еще одного страшного зрелища. К стоявшему на палубе священнику, державшему серебряный крест в поднятой руке, стекались матросы. Они стремились получить последнее благословение перед скорой смертью. Флаг в руке командира и серебряный крест священника стали тем последним, что увидели зрители этого эпизода сражения. Вместо победной реляции командующий принес императрице страшную весть о разгроме».

Так рассказывает о трагическом для русских бое Алексей Смирнов в своей книге «Рассказы затонувших кораблей. Шведская история со дна моря».

В этом отрывке работавший в шведских архивах Смирнов впервые упоминает не известный в отечественной военно-морской историографии подвиг команды гребного фрегата «Святой Николай» и его командира, капитана 2 ранга Маршалла — англичанина на русской службе.

Крест над водой

В 1940 году военно-историческим отделом Генерального штаба Швеции к 150-летию Роченсальмского сражения были изданы воспоминания шведов-участников трагического для русского флота боя. В этих воспоминаниях подвиг Маршалла и его команды описан еще более пронзительно:

«Храбрейшим из храбрых противников, как говорят, был командир фрегата Маршалл. Упорство и презрение к смерти, выказанное им самим и его экипажем, поразило и восхитило шведов.

Хотя его фрегат скорее напоминал остов судна и едва не разваливался, а главная палуба погрузилась под воду — фрегат оставался на поверхности лишь из-за того, что опустился на подводную песчаную дюну — храбрый Маршалл раз за разом выпаливал залпы бортовой артиллерии по шведам, которые наседали на него со всех сторон. Он был ранен в бедро и колено, но, обмотав раны значком командира, продолжал руководить боем, стоя на полубаке и поддерживаемый своим лейтенантом.

Но в конце концов всякая надежда развеялась в прах, пушки оказались под водой, и фрегат был готов рассыпаться от удара волн, накатывавшихся на него (ранее писалось, что начался небольшой шторм, который рассыпал боевой порядок русских, шведы укрывались за островами, и их трепало меньше). Шведское ядро разорвало тело Маршалла пополам, и он скрылся в волнах, перекатывавшихся через фрегат.

Русский священник созвал тогда выживших членов экипажа, утешал их на пороге смерти и в конце концов протянул им свой крест, который они один за другим смиренно целовали, священник — последним. Тут накатила мощная волна, разбила фрегат, и все, в том числе священник, погрузились под воду. Последнее, что видели шведы, была его вытянутая рука с крестом, сиявшим над черными волнами.

Выжившие пытались спастись на обломках, но многих из них прикончили шведские пули и ядра. Шлюпка с фрегата «Святая Мари», посланная его командиром Деннисоном, подобрала только двух офицеров и восемь рядовых. Они были спасены от смерти в волнах лишь за тем, чтобы встретить ее в другом обличье.

Деннисон, командовавший эскадрой фрегатов, сражался весь день. Много раз за день он докладывал Нассау о последствиях того, что галеры и пушечные шлюпы не пришли ему на помощь, но безрезультатно. Примерно в час дня шведская пуля попала ему в голову, и, смертельно раненный, он упал на палубу».

Данный перевод из издания «Svensksund 1790—1940 — En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning» публикуется впервые.

Несмотря на победу, шведам было более не по силам вести войну против России. После Роченсальма Густав III остановил боевые действия и начал мирные переговоры с Екатериной II. Все требования к России были сняты, и 14 августа 1790 года, не предупреждая своих союзников, Швеция заключила мир.

Оставшись без союзника, Турция продержалась недолго. В 1791 году, после ряда тяжелых поражений на суше и на море, она уступила России не только Крым, но и значительную часть северного Причерноморья от Буга до Кубани. Турция отказывалась также от своих притязаний на Грузию.

В этих геополитических успехах России есть значительный вклад Балтийского флота, сумевшего в тяжелейшем противостоянии на море принудить Швецию к миру.

«Флот — показатель здоровья государственного организма, показатель государственного ума правителей и мерило великодержавности», — писал военный историк Антон Керсновский.

Свистать всех наверх!

В ходе мероприятий исторического фестиваля «Трафальгар Балтики» планируется провести парусный Поход памяти по местам трех завершающий сражений Русско-шведской войны: Бьерке-Зундского, Выборгского и Второго Роченсальмского. При этом график похода будет соответствовать реалиям 1790 года: 29 июля — Бьерке-Зунд, 3 июля — Выборгский залив, 9 июля — Роченсальмский (Котка) залив.

Организаторы приглашают к участию в проекте всех заинтересованных: общественные организации, военно-исторические клубы, молодежные и патриотические центры, профессионалов в области морской археологии и любителей отечественной морской истории. Они надеются, что к проекту присоединятся команды профессионалов, а также мореходные школы Балтики.

Контакты организаторов для связи:

РОО «Полярный конвой»:

www.arcticconvoys.ru

info@arcticconvoys.org

Контактное лицо — Елена Платонова.

Клуб «Русская морская традиция»:

www.rmt-club.ru

rmt-club@yandex.ru

Контактное лицо — Андрей Кабанов.

Ассоциация гребно-парусного спорта:

m-soldatov@mail.ru

Контактное лицо — Михаил Солдатов.