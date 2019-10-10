Порошенко снова метит в лидеры Майдана и «косплеит Саакашвили»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его команда проиграла кампанию по информационной поддержке действий, направленных на реализацию «формулы Штайнмайера»: его предшественник на высшем посту Петр Порошенко отобрал титул главного бузотера у Михаила Саакашвили и теперь сам бегает по площадям, обвиняя в предательстве действующего главу государства.

По мнению Зеленского, Порошенко забыл, что он уже не президент, и осознание несоответствия его нынешнего положения с тем, как он внутренне привык себя ощущать, разрушает его психику — что, по-видимому, и объясняет его поведение. Также Зеленский обвинил олигарха в том, что тот хочет возглавить «еще один Майдан».

«Перед нами, что называется, оговорка «по Фрейду», — поделился своими мыслями с Федеральным агентством новостей один из лидеров движения «Антимайдан», писатель и публицист Николай Стариков, — ведь при современном политическом режиме Украины слово «Майдан» всегда должно употребляться в положительном ключе: это не государственный переворот, а свободное волеизъявление граждан. Но Зеленский проговаривается, вкладывая отрицательный смысл в то, что до сей поры считалось чем-то исключительно приятным и нужным для украинской государственности».

Что же касается самого Порошенко, то он использует все шансы, чтобы потянуть своего визави вниз, ведь отступать ему некуда, добавил эксперт. На бывшего президента возбуждено уже порядка 14 уголовных дел — и это только начало. Поэтому чем значительнее будет его политический вес, тем больше шансов у него отбиться от преследования — и в перспективе даже вернуться к управлению государством.

Но, разумеется, сейчас никакого Майдана в том виде, в каком мы привыкли его видеть, не существует. Порошенко просто увлекся косплеем (сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра» — прим. ФАН) своего старого приятеля Михаила Саакашвили и активно выводит на улицы сторонников, сидящих у него на зарплате, чтобы привлечь к себе побольше внимания, считает Стариков. Однако, чтобы осуществить настоящий переворот, нужны не только (и не столько) деньги, сколько дипломатическое прикрытие — готовность других государств легализовать неконституционную смену власти.

«В США совершенно никто — ни республиканцы, ни демократы — не хотят играть на украинском поле. Ни ЦРУ, ни Госдеп на это деньги и специалистов выделять не будут. Другие страны Запада также настроены на конструктивное общение с нынешним руководством Украины», — добавил Николай Стариков.

Вероятность добиться успеха у Порошенко есть только в одном случае — если Зеленский растеряет свой заоблачный рейтинг. А этого не случится, даже если тот начнет применять силу для разгона оппозиционных сил под контролем опального олигарха. Его инициативы, вроде созданного им «Движения сопротивления капитуляции», так его инициативами и остаются. Население не поддерживает «шоколадного короля», а значит, нет ничего плохого в том, чтобы наконец навести порядок на киевской улице.