Ушаков назвал планируемую дату проведения следующего саммита стран СНГ

Москва, 10 октября. Главы государств на саммите стран СНГ в Ашхабаде примут решение о проведении очередного заседания в Ташкенте 16 октября 2020 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, предварительно можно сказать, что решение о встрече в Ташкенте согласовано.

«Будет рассмотрен вопрос по проведению очередного заседания совета глав государств​​​. В предварительном плане можно сказать, что согласовано, что это заседание пройдет в Ташкенте, называется срок 16 октября, нам, в принципе, эта дата подходит», — цитирует слова Юрия Ушакова РИА Новости.

Помощник президента России добавил, что на заседании в Ашхабаде будет принят ряд решений. Одно из них касается председательства в СНГ в 2020 году. По словам Ушакова, будет согласовано решение, что с 1 января председателем СНГ станет Узбекистан, а государствами-сопредседателями — Туркменистан и Белоруссия — предыдущий и последующий председатель.

Юрий Ушаков также рассказал, что в мероприятии в Ашхабаде примут участие все президенты стран — участниц СНГ, а также глава правительства Армении. Заседание традиционно пройдет в двух форматах: узком и расширенном. По словам помощника президента РФ, на встрече в узком составе лидеры стран затронут наиболее актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ.