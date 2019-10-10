Члены ЖСК начнут получать компенсации при банкротстве застройщиков

Москва, 10 октября. Госдума приняла во втором чтении проект о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснял ранее председатель Госдумы, документом предлагается уравнять в правах участников ЖСК с обманутыми дольщиками. Для них законопроектом предусматривается возможность получить такую же выплату возмещения, если «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» примет решение о нецелесообразности завершения строительства.

Принятыми ко второму чтению поправками было снято ограничение, согласно которому воспользоваться правом могли только члены ЖСК, созданных до 1 июля 2019 года, а также внесено уточнение, исключающее вероятность двойных выплат.

«Мы (ко второму чтению — Прим. ФАН) прописали очень четко, что сумма возмещения должна быть не меньше, чем сумма, которую человек заплатил за квартиру и тех дополнительных взносов, которые он делал в течение деятельности этого жилищно-строительного кооператива. Определяется она также, как и для обманутых дольщиков — путем оценки текущей рыночной стоимости этой недвижимости», — рассказал глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свою позицию о законопроекте озвучил депутат Константин Слыщенко.

«Я считаю, что не должно быть никаких исключений, и члены ЖСК должны пользоваться такими же правами, как и все остальные», — заявил член фракции «Единая Россия».

Он также обратил внимание, что ранее уже было сделано «практически все, что можно было сделать, чтобы обезопасить и минимизировать риски для, так называемых, обманутых дольщиков (на законодательном уровне — Прим. ФАН) предприняли». Однако, «в кабинетах пишутся академические моменты», и существуют вопросы, которые стоит рассмотреть дополнительно.

«На данный момент, согласно законодательству, деньги жителей Российской Федерации, собираются на эскроу-счета. И получается, что в этот момент ни застройщик не пользуется этими деньгами, ни физическое лицо, которое вкладывает деньги, а пользуются этими деньгами банки», — рассказал Слыщенко.

По его словам, необходимо предусмотреть возможность «расконсервировать» эскроу-счета и пускать деньги туда, куда они нужны — на строительство». Как пояснил парламентарий, речь идет о поэтапном выделении сумм по итогам выполненных работ. Такая возможность уже предусмотрена в сфере строительства.