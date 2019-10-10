Ушаков надеется, что процесс разведения сил в Донбассе сдвинется с «мертвой точки»

Москва, 10 октября. Дата проведения переговоров лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, Германия) может быть установлена после разведения сил на участках в Петровском и Золотом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дипломат напомнил, что участники контактной группы 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», этот шаг он назвал важным для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

«Вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования», — подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков отметил, что пока еще не была реализована договоренность о разведении сил в Золотом и Петровском, достигнутая на саммитах в «нормандском формате» в Париже и Берлине в 2015–2016 годах.

«Украинская сторона вчера (9 октября. — Прим. ФАН) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», — добавил Ушаков.

Дипломат выразил надежду, что процесс разведения сил сдвинется с «мертвой точки». Тогда по его словам, можно будет обсуждать сроки проведения саммита в «нормандском формате» и согласовывать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс. Съемочная группа Федерального агентства новостей 9 октября следила за обстановкой у населенного пункта Золотое и стала свидетелем срыва ВСУ разведения сил в Донбассе.