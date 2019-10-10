Кремль заявил о недопустимости гибели мирных жителей в ходе операции Турции в Сирии

Москва, 10 октября. Мирные жители не должны пострадать в ходе операции турецких вооруженных сил на севере Сирии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что необходимо учитывать гуманитарный аспект. Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители», — заявил Ушаков в ходе брифинга.

Помощник президента РФ добавил, что в Москве исходят из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции. Согласно данным министерства обороны Турции, военные уже нанесли удары по 181 цели на севере Сирии.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что восемь человек погибли и 20 человек получили ранения в результате обстрелов ВС Турции, произошедших в Камышлы, Дербасии и Рас-аль-Айне на севере провинции Хасака. В ходе обстрела также были повреждены важные объекты инфраструктуры, в том числе плотины, электростанции и водопроводные станции, которые обеспечивают жизнь миллионам жителей.