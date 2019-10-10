В Госдуме объяснили, почему Киеву мешает «нормандский формат»

Украине не нужен «нормандский формат» — Киеву необходима постоянная война в Донбассе для оправдания бесконечного экономического, политического и социального хаоса в стране. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Отказ от «нормандского формата»

Если в рамках «нормандского формата» (Украина, Германия, Россия и Франция) по Донбассу не получится достигнуть прогресса, то Киев собирается искать другие пути урегулирования кризиса. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.

«Если мы в целом не сможем найти диалог, которого действительно не было, если мы не сможем на «нормандском формате», и я это почувствую просто как человек, то дела не будет. И я об этом открыто скажу на «нормандском формате». Если я почувствую, что мы все действительно готовы что-то делать, чтобы прекратить войну, мы будем это делать. Если я почувствую, что нет, если я почувствую, что мы не сможем контролировать ни выборы, ни границу, я вернусь к вам, и мы больше не будем идти по этому плану, а будем искать другие варианты», — заявил Зеленский.

Украине нужна война

Как считает Виталий Милонов, для Киева «нормандский формат» и Минские соглашения являются неприемлемыми, потому что этот формат направлен на урегулирование ситуации в стране. Что, собственно, Киеву не нужно.

«Им нужна процедура, которая позволит бесконечно вести разговор, бесконечно вести войну на территории Донбасса и бесконечно обвинять Россию в «агрессии». Реальное выполнение минских договоренностей не нужно Киеву, потому что придется следовать обязательствам. Придется выстраивать мирную жизнь. В этом случае у украинского руководства не будет возможности списывать все проблемы Украины на то, что в стране идет война. Война нужна, прежде всего, для того, чтобы получать от Запада неограниченную помощь и прочее», — пояснил Виталий Милонов.

1 октября в Минске состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На встрече был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.