Путин не исключил, что посетит открытие ЕВРО-2020 в Риме

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, что постарается приехать на церемонию открытия чемпионата Европы по футболу (ЕВРО) в Рим в 2020 году.

На полях форума «Россия — спортивная держава» глава государства пообщался с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.

Российский лидер выступил на пленарном заседании форума и ознакомился с выставкой «Современный спорт. Инновации и перспективы», где ему был продемонстрирован стенд, посвященный европейскому футбольному первенству 2020 года.

Чеферин рассказал Путину, что проведение чемпионата будет непростой задачей с точки зрения логистики, поскольку соревнование будет рассредоточено по нескольким городам Европы и пройдет в том числе и в Санкт-Петербурге.

При этом за прием первенства в России президент УЕФА спокоен, потому что чемпионат мира по футболу, состоявшийся в 2018 году, прошел в стране на отличном уровне.

«Но о России мы меньше всего беспокоимся, потому что в том году все прошло на очень высоком уровне и в этом году мы в постоянном контакте с федерацией, с правительством РФ. Никакого беспокойства в этом плане нет», — объяснил Чеферин.

В ответ на это российский лидер отметил, что подобные соревнования всегда объединяют болельщиков.

«Это тот случай, когда футбол объединит всех», — сказал Путин.

Чеферин пригласил главу России посетить церемонию открытия чемпионата, и российский лидер не исключил такой возможности.

«Я постараюсь», — ответил Путин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 году сразу на нескольких площадках в разных странах. В частности, городами-хозяевами, помимо Петербурга и Рима, станут Баку, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Лондон и Мюнхен.

10 октября российская сборная по футболу сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020. Российские спортсмены проведут домашний поединок, который может обеспечить им путевку на футбольное первенство 2020 года.