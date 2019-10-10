В США изучают возможности российской «крошечной» подлодки

Вашингтон, 10 октября. Эксперты американского издания The National Interеst заинтересовались российскими проектами малогабаритных подлодок. В США оценили опасность новых российских субмарин.

Конструкторское бюро «Малахит» представило новую версию своего проекта 865 «Пиранья». Согласно проекту, малогабаритная подлодка будет приводиться в движение с помощью воздухонезависимой энергетической установки на инновационном газотурбинном двигателе с замкнутым циклом. Субмарина сможет проходить до 1,2 тысячи миль без остановок, погружаться на 300 метров и находиться в автономном режиме до 30 суток.

Длина подлодки составляет всего 66,5 метра, что вдвое меньше длины субмарины класса Вирджиния. Ширина не превышает 7 метров, а осадка – 5 метров. Эксперты The National Interеst назвали субмарину «крошечной» за ее небольшие габариты.

Кроме того, КБ «Рубин» разрабатывает проект корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки с литий-ионной аккумуляторной батареей, сообщала «РГ». В США отметили, что недостатком таких подлодок является низкая мощность – около 300 киловатт.

В США заявили, что такие «крошечные» подлодки не подходят американскому «глобальному» флоту, который работает в отдаленных океанах. Российский же флот может использовать минисубмарины для береговой защиты или спецопераций. Эксперты отметили, что малогабаритные подлодки способны незаметно десантировать моряков и затем так же бесшумно с ними уйти.