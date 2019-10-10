Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация его разговоров с президентом России Владимиром Путиным не приведет к положительному результату. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По словам политика, он не обнародует беседу с российским лидером. Зеленский поинтересовался у журналистов, к чему приведет публикация стенограммы его беседы с Путиным.

«Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат?» — заявил он.

Зеленский считает, что при таком раскладе Украина не сможет вернуть задержанных украинцев, «которых очень много на территории ДНР и ЛНР, в России и Крыму». Зеленский объяснил, к чему приведет публикация его переговоров с Путиным.

«Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», — уточнил он.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского призвали обнародовать стенограммы всех телефонных бесед с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, июльский телефонный разговор лидеров Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре скандала после публикаций в прессе о том, что сотрудник разведки счел его угрожающим и направил жалобу своему начальству. 25 сентября была обнародована расшифровка телефонного разговора в неотредактированной версии, а на следующий день — сама жалоба.

Обнародованная стенограмма подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского провести расследование обстоятельств отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.