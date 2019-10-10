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Герцег рассказала о своих чувствах к Меладзе

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Герцег рассказала о своих чувствах к Меладзе

Москва, 10 октября. Модель и солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которую многие считают соперницей Веры Брежневой, рассказала о своих чувствах к композитору Константину Меладзе.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Брежневой и Меладзе. По информации прессы, у 56-летнего композитора начался роман с Герцег.

Как призналась сама исполнительница, Меладзе она считает одним их самых близких мужчин в своей жизни. По ее словам, она с первого дня знакомства испытывает к музыкальному продюсеру благодарность и уважение.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога», — заявила Герцег.

Она уточнила, что Меладзе хоть и весьма серьезный человек, он не прочь пошутить над своими подопечными. Исполнительница указала, что его сложно назвать руководителем, он скорее творческий наставник для солисток группы.

Напомним, что сообщения о возможном романе между композитором и певицей появились после того, как Брежнева удалила из соцсетей совместные фотографии с мужем. Это дало фанатам почву для предположений о возможной супружеской неверности Меладзе.

Герцег рассказала о своих чувствах к Меладзе

Сообщения СМИ привлекли внимание блогера Лены Миро. Она заявила, что Брежневой, которая, как утверждает пресса, увела Меладзе из семьи, бумерангом «прилетел ответ».

Однако слухи опроверг как директор Герцег, так и сама Брежнева. 37-летняя артистка напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени на измены.

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Источник: Телепрограмма
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