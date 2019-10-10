Герцег рассказала о своих чувствах к Меладзе

Москва, 10 октября. Модель и солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которую многие считают соперницей Веры Брежневой, рассказала о своих чувствах к композитору Константину Меладзе.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Брежневой и Меладзе. По информации прессы, у 56-летнего композитора начался роман с Герцег.

Как призналась сама исполнительница, Меладзе она считает одним их самых близких мужчин в своей жизни. По ее словам, она с первого дня знакомства испытывает к музыкальному продюсеру благодарность и уважение.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога», — заявила Герцег.

Она уточнила, что Меладзе хоть и весьма серьезный человек, он не прочь пошутить над своими подопечными. Исполнительница указала, что его сложно назвать руководителем, он скорее творческий наставник для солисток группы.

Напомним, что сообщения о возможном романе между композитором и певицей появились после того, как Брежнева удалила из соцсетей совместные фотографии с мужем. Это дало фанатам почву для предположений о возможной супружеской неверности Меладзе.

Сообщения СМИ привлекли внимание блогера Лены Миро. Она заявила, что Брежневой, которая, как утверждает пресса, увела Меладзе из семьи, бумерангом «прилетел ответ».

Однако слухи опроверг как директор Герцег, так и сама Брежнева. 37-летняя артистка напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени на измены.