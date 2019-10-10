Путин сообщил, что Россия продолжит сотрудничать с WADA

Нижний Новгород, 10 октября. Россия продолжит сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных спортивных организаций.

Он отметил, что Москва знает о проблемах в спорте, с которыми сталкиваются в том числе представители РФ.

«Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями (…) Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на справедливое решение вопросов подобного рода в рамках действующего спортивного законодательства, а также отсутствие дискриминации по каким-либо политическим мотивам. Президент РФ подчеркнул, что задача спорта — объединять страны и людей, а не разделять их.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA, организации не в чем упрекнуть Москву. По словам президента, спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочеты остались в прошлом.

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) объяснения по делу о данных московской лаборатории. До этого появилась информация, что РФ якобы манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в агентство в начале года. В связи с этим WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. России были даны три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы WADA. 8 октября Россия в письменном виде передала объяснения всемирному агентству.