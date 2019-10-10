Через три дня Петербург и Ленобласть перейдут на цифровое вещание. ФАН-ТВ

14 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область полностью перейдут на цифровое эфирное телевидение. О готовности к этому событию эксперты рассказали сегодня на специальной пресс-конференции в Северной столице.

Переход на цифру произойдет ровно в 12 часов 14 октября. Это будет четвертая и завершающая волна перехода России с аналогового на цифровое телевидение. Напомним, что он начался еще в 2018 году. Регионы к новому вещанию подключались постепенно, в несколько этапов. В Петербурге и Ленобласти это событие переносили трижды. И вот теперь, к переходу на «цифру» все готово. Специалисты обследовали больше 23 тысяч домов, где необходимо, провели модернизацию. 14 октября вместе с Северной столицей от аналогового сигнала отключат еще 21 регион страны.

«Практически вся страна этот путь уже прошла, и мы замыкаем, закрываем этот масштабный проект, в рамках которого, для того, чтобы в понедельник поставить финальную точку по всей стране, было построено более 5 тысяч цифровых передающих объектов», — заявил директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли подключаться к «цифре» еще с 2014 года. У тех, кто до сих пор этого не сделал, остается буквально три дня. О том, что телевизор принимает аналоговый сигнал, говорит специальный маркер — литера «А» в углу экрана телевизора.

Напомним, что для новых ТВ, произведенных с 2013 года, для приема цифрового сигнала нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Для более старых телевизоров, необходима еще и цифровая приставка. Также для жителей Петербурга и области по-прежнему работает и региональная горячая линия: +7 (812) 246-80-81. Операторы ответят на все вопросы о подключении, а также примут заявку на визит «цифрового волонтера».