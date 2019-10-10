Способ помочь дольщику в суде с застройщиком нашли в Совете Федерации

В России очень сильно так называемое лобби застройщиков, поэтому пострадавшим дольщикам зачастую бывает сложно получить в судах всю сумму неустойки за просроченную сдачу жилья. Об этом член Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Сенатор рассказал подробности своей борьбы за права тех, кто купил квартиру, но не смог въехать в нее в сроки, указанные в договоре долевого участия (ДДУ), — и не по своей вине.

«Проблему необходимо урегулировать»

Ни для кого не секрет, что в российских судах рассматривается огромное количество исков от обманутых и пострадавших дольщиков в адрес нерадивых застройщиков. Часто бывает так, что та или иная строительная компания в массовом порядке нарушает условия ДДУ, а потом вообще никак не реагирует на досудебные претензии. И в результате людям ничего не остается, как идти за справедливостью в суды.

Но, увы, и там ее порой не добьешься. Практически во всех случаях застройщики просят суды применить 333-ю статью ГК РФ «Уменьшение неустойки», так как считают, что дольщики, требуя ту или иную сумму (как правило, в размере несколько сотен тысяч рублей), пытаются нажиться на ответчике. И судьи по большей части эти просьбы удовлетворяют.

Сенатор Вячеслав Тимченко написал законопроект, согласно которому застройщикам запретят применение 333-й статьи Гражданского кодекса РФ в отношении штрафов, накладываемых судьями на ответчиков. Законопроект был внесен в Государственную думу в июле текущего года, после чего различные депутаты вносили в него свои поправки. Срок представления отзывов, предложений и замечаний истекает в пятницу, 11 октября.

После этого вполне можно ожидать рассмотрения документа в первом чтении уже в эту осеннюю сессию. По крайней мере, на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента сообщается, что законопроект о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей» включен в примерную программу решением Совета ГД РФ на декабрь 2019 года.

«Насколько реально или нереально [рассмотреть документ уже нынешней осенью], сложно сказать, потому что лобби, прежде всего застройщиков, конечно, очень велико, — признался Тимченко. — Пока идет переговорный процесс».

Самое интересное, указывает представитель Кировской области в Совфеде, что все — и застройщики, и дольщики, — уже признали, что эту проблему необходимо урегулировать. Но каждый, конечно, видит это урегулирование по-своему.

«Дорогу осилит ведущий, и надо начинать работать именно сейчас, чтобы в какой-то определенной, подчеркиваю, перспективе был найден компромисс по этому решению, — сказал собеседник ФАН. — Лично я согласен на какие-то компромиссы. Но в зависимости от того, какая будет позиция у всех участников процесса».

Сенатор заверил, что останавливаться на этом не собирается и планирует законодательно запретить ответчикам просить суды о применении 333-й статьи ГК РФ и в отношении суммы неустойки.

«Пойдем дальше обязательно», — резюмировал член Совета Федерации.

«Судиться с судом нет времени и желания»

Вот только один наглядный пример. В ФАН обратилась Татьяна Филимонова (имя и фамилия изменены), два с половиной года назад купившая квартиру на уровне фундамента в одном из активно возводящихся жилых комплексов на юго-западе Москвы. Застройщиком является одна из крупнейших компаний в России.

В свою заветную квартиру стоимостью почти 6 миллионов рублей женщина должна была въехать в марте нынешнего года. Но акт приема-передачи она подписала только в начале августа. Сумма просрочки, по закону «потянувшая» на 380 тысяч рублей, и была заявлена Татьяной в арбитражном суде. К ней она добавила затраты на юриста и моральный ущерб.

Однако ответчик в своем письменном отзыве на исковое заявление «по традиции» попросил применить 333-ю статью ГК РФ. Согласно части 1 этой статьи, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Что тот и сделал.

В итоге Филимонова получит только 150 тысяч в качестве компенсации за просрочку застройщика. А штраф (обычно он составляет около половины от общей заявленной суммы, в данном случае 155 тысяч рублей) за несоблюдение требований ФЗ «О защите прав потребителей» и вовсе ликвидировал (решение суда есть в распоряжении редакции ФАН).

«Дело рассмотрели в упрощенном порядке, — рассказала пострадавшая дольщица. — Штраф зарубили. По неустойке назначили взыскать всего 150 тысяч… Обоснование весьма сомнительно для меня звучит, но судиться с судом времени и желания нет».

«Статья 333 применяется практически всегда»

Чтобы расставить все точки над i, ФАН обратилось к тому, кто определенно лучше всех знает, почему так происходит в наших судах и почему нерадивые застройщики фактически обвиняют дольщиков в жажде наживы, причем на законных основаниях.

Глава юридического центра Advisor Сергей Сычугов в интервью ФАН сразу же назвал этот вопрос комплексным, так как законом предусмотрено и взыскание неустойки, и применение статьи 333. Которая, к слову, была придумана совсем не для того, чтобы повально снижать суммы неустоек.

«Ее изобрели для того, чтобы применять в случае явно кабальных условий ДДУ, — напомнил юрист. — Вот есть договор и договорная неустойка, которая составляет 1% за каждый день фактической просрочки. И, например, за 10 дней застройщик теряет уже 10% от общей суммы. Плюс штрафы и так далее. В итоге набегает достаточно большая сумма».

Применение статьи актуально и оправданно в случаях, когда есть слишком большая просрочка, например год-полтора, и неустойка чуть ли не соразмерна стоимости самой квартиры.

«Да, дольщик получает жилье существенно позже, чем должен был, — пояснил Сычугов. — Но если, предположим, квартира стоит 4 миллиона рублей, то по суду в его пользу взыскивают, с учетом штрафа, 3 миллиона».

То есть в этом случае квартира достается дольщику хоть и не в срок, но чуть ли не бесплатно, добавил юрист.

Если же говорить об общей нынешней правоприменительной практике, то весь этот процесс гипертрофировался, и статья 333 применяется уже практически всегда, отметил собеседник ФАН.

«Застройщику достаточно просто заявить о своем праве на применение этой статьи ГК РФ, даже особо не мотивируя причины, и суд прислушивается к этому требованию и применяет ее, — заявил он. — Раньше взыскание неустойки было в стопроцентном объеме. Но сейчас это носит скорее исключительный характер. Такое происходит крайне редко».

«Иски пишет все большее количество людей»

Главная причина, по словам юриста, кроется в двойной ставке рефинансирования (1/300), которая применяется, если судятся физические лица. Если бы закон был немного скорректирован в части применения однократной ставки (1/150), то вполне можно было бы бороться за то, чтобы 333-я статья не применялась, считает он.

«Мы (юристы) говорим об этом уже несколько лет, — подчеркнул Сычугов. — Но так как у застройщиков перед физическими лицами двойная ответственность, то, конечно, они регулярно заявляют о несоразмерности заявленных требований нарушенным обязательствам».

Хотя, если быть до конца правдивым, это все равно ни в коем случае не ограничило бы применение данной статьи. Но то, что снизился бы объем подобных требований, однозначно. К тому же, свидетельствует руководитель центра Advisor, у грамотных застройщиков, как правило, неустойка заложена в графу непредвиденных расходов.

«Если говорить о классических вариантах взыскания неустойки, когда и она не очень большая, и период просрочки небольшой, и стоимость квартиры относительно невысокая, то, в принципе, можно обойтись и без 333-й статьи, — отметил собеседник ФАН. — Другое дело, когда и просрочка большая, и квартира подороже».

Поэтому неудивительно, что застройщики начинают в этом случае уже достаточно ощутимо чувствовать взыскиваемые неустойки. Ну, и немалую роль играет то, что с каждым годом все большее количество людей подает иски.

«В начале формирования такой практики количество идущих в суды было незначительным, — рассказал юрист. — Ранее за взысканием неустойки обращались, ну дай бог, десять процентов от всех жителей дома. Сейчас же правовая грамотность по данному направлению увеличивается. Равно как и количество истцов».

По мнению Сычугова, в нынешнее время до судов доходит уже примерно 30—40% от общего числа жильцов. И когда этот процесс приобретает потоковый характер, застройщики делают все, чтобы серьезно уменьшить свои материальные затраты, заявил он.

«Но с чем вообще связан отказ от взыскания? — в заключение задался вопросом собеседник ФАН. — Здесь есть несколько факторов. Время, нервы, деньги… Конечно, это многих останавливает».

Получить комментарии по теме взыскания неустойки с застройщиков в пользу дольщиков от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства оперативно не удалось.