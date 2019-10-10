Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.

Глава украинского государства подчеркнул, что решение оставить Авакова в новом составе кабмина — не компромисс.

«Я ничего Авакову не должен. Это не компромисс», — отметил Зеленский.

Все министры проходят испытательный срок, а в случае невыполнения поставленных задач они уходят в отставку, напомнил украинский лидер. По его словам, все министры и правоохранители знают об этом условии.

«Мы хотим увидеть новые лица в МВД. Я всем министрам сказал и правоохранителям, что реальные дела — до конца года. Не будет результата — все будут уволены», — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, в конце августа депутаты Верховной рады назначили членов нового состава правительства. За переназначение Авакова проголосовал 281 парламентарий, против высказались 26, а воздержались 45.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук в сентябре заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра самым сложным при формировании нового правительства. По словам премьера, главным аргументом в пользу этой кандидатуры стал большой его опыт.