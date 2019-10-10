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Худрук «Александринки» рассказал о смене поколений в театре

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Худрук «Александринки» рассказал о смене поколений в театре

Москва, 10 октября. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, почему в российских театрах настал кризис с главными режиссерами. Своим мнением Фокин поделился на пресс-конференции в рамках биеннале театрального искусства в Москве.

Уход из жизни худрука «Ленкома» Марка Захарова обнажил проблему нехватки главных режиссеров в стране. По словам Фокина, эта проблема появилась еще до смерти Захарова.

«Это стало понятно не после ухода Марка Анатольевича (Захарова. — Прим. ред.), а намного раньше. Институт художественных руководителей умер, к сожалению. Мы не подготовили смену поколений, я именно о главных режиссерах и худруках говорю, у нас нет скамейки запасных, говоря футбольным языком», — рассказал Фокин в комментарии «Культуромании».

Худрук «Александринки» отметил, что возник перекос в сторону административных решений, театры возглавляют непрофессионалы, ушедшие на пенсию чиновники. Фокин добавил, что театры буквально вылавливают молодых режиссеров, у которых есть способность руководить. Однако таких режиссеров найти сложно, не все обладают необходимым уровнем ответственности и лидерскими качествами.

На данный момент только три театра пригласили на должность главного режиссера молодых деятелей. В число этих театров вошла и «Александринка», главным режиссером стал Николай Рощин. Фокин рассказал, что не сомневается в его режиссерских способностях, но ему предстоит освоить еще огромное количество дел.

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