Эрдоган пригрозил наводнить Евросоюз миллионами сирийских беженцев

Анкара, 10 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции Анкары в Сирии. Он пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет операцию «Источник мира» вторжением.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки!» — заявил Эрдоган во время своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Турецкий лидер пригрозил Европе миллионами сирийских беженцев.

«Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам», — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер назвал «абсурдной» позицию Египта. Ранее Каир заявил о незаконности любой турецкой операции в Сирии. Эрдоган заявил, что Египет «не вправе» критиковать операцию турецких ВС, и назвал президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси «убийцей демократии».

Вечером 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Анкары на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». После этого турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас-аль-Айн, фактически начав военные действия. Эрдоган заявлял, что главная цель операции — «уничтожить террористическую угрозу» на южных границах Турции и создать зону безопасности, куда смогут вернуться жители Сирии, бежавшие ранее в Турцию.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность началом турецкой военной операции в Сирии. Политики опасаются, что в результате военных действий в этом регионе может произойти гуманитарная катастрофа. Кроме того, США вывели своих военнослужащих с территории на границе Турции и САР. Белый дом заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в военной операции турецких ВС или находиться вблизи от места ее проведения.

Обеспокоенность действиями Анкары выразили и в Тегеране. Помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что операция Турции в Сирии усиливает кризис в регионе.