Иран потребовал вывести войска Турции из Сирии

Тегеран, 10 октября. Тегеран требует прекращения военной операции Турции в Сирии и вывода войск с территории страны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

Как подчеркнули в ведомстве, Тегеран обеспокоен действиями Анкары.

«Учитывая серьезную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе вооруженных сил Турции с территории Сирии», — говорится в заявлении.

По мнению МИД Ирана, военные действия могут привести не только к материальным потерям, но и к человеческим жертвам. Устранить напряженность в Сирии можно только мирными действиями, уважая территориальную целостность и суверенитет Сирии, отмечается в заявлении.

Иран заявил при этом о готовности к посредничеству любого рода между Турцией и Сирией для разрешения проблем.

Напомним, в минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

После начала операции ВВС Турции нанесли авиаудары по нескольким сирийским городам. Позднее курдские формирования обстреляли турецкий город Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Представители Франции, Германии и Великобритании, недовольные проведением «Источника мира» властями Анкары, планируют организовать встречу Совбеза ОНН для обсуждения операции Турции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность в связи с началом турецкой военной операции в Сирии. Политики опасаются возникновения гуманитарной катастрофы. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что действия Анкары грозят свести на нет успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Сирии обсуждается российской и турецкой сторонами на всех уровнях. Москва, указал министр, заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации прежде всего на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Сейчас Москва, по словам главы МИД РФ, будет способствовать тому, чтобы Дамаск наладил диалог с Анкарой и курдскими организациями.

1 Организация запрещена на территории РФ.