В Госдуме рассказали, как Нидерланды накажут Киев за катастрофу МН17

Москва, 10 октября. Нидерланды могут обязать Украину выплатить компенсацию родственникам погибших пассажиров рейса МН17, разбившегося в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Российский политик отреагировал на заявление МИД Нидерландов, согласно которому Амстердам намерен выяснить, почему не было закрыто воздушное пространство в районе крушения МН17. По словам российского парламентария, сейчас Нидерланды задаются теми же вопросами, которые ранее поднимала Россия.

«Как известно, с российской стороны было очень много вопросов к киевскому режиму в части обеспечения безопасности полетов в том числе над территорией, где ведутся военные действия в ходе гражданского противостояния, — напомнил собеседник ФАН. — Киевские власти, очевидно, обязаны были перекрыть воздушное пространство, учитывая, что на земле там применялась техника, авиация и зенитно-ракетные системы».

Киевские власти «пожадничали» и не перекрыли воздушное пространство над Донбассом. Это привело к большой человеческой трагедии, указал депутат.

«К сожалению, киевский режим, пользуясь покровительством Запада и политической поддержкой со стороны Европы, довольно успешно перекладывает всю ответственность на российскую сторону», — отметил депутат.

Однако Россия не могла быть причастной к крушению малайзийского Boeing, поскольку конфликт происходил именно на территории Украины, добавил Морозов.

«Но, видимо, времена меняются. Родственники и близкие погибших оказывают определенное давление на нидерландских политиков. Это выливается в то, что Нидерланды выступают с более четкой позицией и намерены добиться понимания того, кто все же виноват в этой чудовищной трагедии», — констатировал собеседник ФАН.

В том случае, если Нидерландами будет установлена ответственность Киева за крушение малайзийского Boeing, Амстердам сможет применить к Киеву ряд санкций.

«Во-первых, можно установить конкретных лиц, которые принимали решение об открытии неба над Донбассом. Они будут отвечать по закону», — предположил депутат.

Кроме того, Украина должна будет выплатить родственникам погибших компенсацию в соответствии с международным правом, добавил Морозов.

Ранее МИД Нидерландов заявил, что планирует выяснить ответственность Киева за крушение рейса МН17 в 2014 году. Расследование роли Киева в крушении МН17 будет проводить независимая организация, которая предоставит свое заключение властям Нидерландов.