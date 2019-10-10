Власти объяснили, почему Дно попало в топ-5 городов с жителями-матерщинниками

Псков, 10 октября. Замглавы администрации Дновского района Марина Карпова объяснила, почему Дно попал в список городов с жителями-матерщинниками. По ее словам, от природы у них бойкий характер.

Эксперты агентства «Интериум» включили город Дно Псковской области в топ-5 городов с самым сквернословным населением в России. Они считают, что жители Дна ругаются матом в Интернете чаще остальных.

В топ-5 также вошли: Краснодар, Кунгур, Москва и Ачинск. Жители Дна считают, что они очень эмоциональны и неравнодушны, поэтому часто переходят на нецензурную лексику.

Марина Карпова обратила внимание на этимологию слова «мат». По ее мнению, слово восходит в индоевропейскому «mater», то есть мать. Буквальный перевод этого слова означает «крик» или «громкий голос».

А переходить на крик — это в крови у жителей Дна, добавила представитель администрации. При этом в городе живут светлые умы, уверена Карпова. Единственное, что их вынуждает материться, — это боевой характер, который достался им от предков.

«Еще в начале 20 века в населенный пункт съехались самые светлые умы со всей страны. Именно их внуки и правнуки живут в городе Дно!» — сказала замглавы администрации, ее цитирует Nation News.

Карпова пригласила всех желающих посетить Дно — город, который богат своими традициями. Именно здесь стоял поезд императора Николая II, много других исторический событий связано с этим городом.