Билан задумался об участии в Евровидении в третий раз

Москва, 10 октября. Российский певец Дима Билан задумался об участии в конкурсе Евровидение-2020, которое пройдет в Роттердаме в мае следующего года. Об этом он рассказал на ток-шоу «Алена, блин!».

В нем он также рассказал, что считает прошлогоднее вступление Лазарева «офигительным», и объяснил, почему Россия уже на протяжении 11 лет не может выиграть Евровидение, несмотря на то, что отправляет туда лучших исполнителей. Как сообщило издание Super, Билан считает, что победа — это «совокупность многих факторов и фарт».

Певец высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника конкурса выбирали бы зрители, а не руководители телеканалов, как это происходит сейчас. И сказал, что в таком случае он, возможно, мог бы поехать на Евровидение в третий раз.

«Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?» — передает слова Билана «Культуромания».

Напомним, Дима Билан уже дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе. В первый раз он поехал на него в 2006 году с песней Never Let You Go, но ему не хватило совсем немного баллов, чтобы стать первым. Тогда он занял второе место. В 2008 году Билана снова выбрали для участия в Евровидении, на этот раз все прошло успешно. Вместе с песней Believe и выступлением, в котором также участвовали российский фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач и композитор Эдвин Мартон, артист все-таки смог получить золото и сделать так, чтобы следующее Евровидение Россия принимала у себя.