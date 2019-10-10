Журналистам предложили купить «последнее» интервью Заворотнюк за 800 тысяч

Москва, 10 октября. Сотрудник больницы, в которую, как утверждают СМИ, недавно была перевезена актриса Анастасия Заворотнюк с предположительным диагнозом рак мозга, предложил журналистам за гонорар провести «последнее» интервью с артисткой.

Неизвестный мужчина обратился в редакцию «Телепрограммы» с предложением об интервью с больной звездой. В письме аноним представился сотрудником медучреждения, в которое несколько дней назад, по данным СМИ, была перевезена Заворотнюк, и рассказал, что теперь имеет доступ к актрисе и может записать для СМИ уникальную беседу с ней.

«Я буду задавать ей вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — написал деловое предложение предприимчивый неизвестный.

Мужчина рассказал, что впоследствии планировал разослать сенсационную видеозапись разговора корреспондентам.

Неудивительно, что за свой эксклюзивный материал анонимный источник потребовал внушительное вознаграждение. Мужчина сказал, что продаст последнее интервью с «умирающей Заворотнюк» за 800 тысяч рублей.

«1.5 BTC. Это чуть более 12000 долларов. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал», — заявил он.

Ситуация вокруг состояния здоровья российской актрисы, звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк оказалась для многих возможностью заработать.Тема болезни артистки на протяжении нескольких недель является одной из самых обсуждаемых в СМИ, и это подталкивает некоторых людей предоставить данные о здоровье актрисы за вознаграждение.

В редакции обращаются не только люди из прошлого окружения артистки, но и те, кто выдает себя за медработников. В сентябре женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, предложила за вознаграждение предоставить фото и видео якобы больной звезды.

Впоследствии она отказалась от своей затеи с продажей уникальных кадров, но не из этических соображений. По данным ресурса «Утро», предприимчивая дама испугалась, что ее могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку она незаконно воспользовалась служебным положением, чтобы проникнуть в палату к «тяжело больной звезде».

В сентябре в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Согласно имеющимся в Сети неофициальным сведениям, звезда перенесла несколько серьезных операций. Семья актрисы до сих пор не дала ни одного официального комментария о состоянии ее здоровья.