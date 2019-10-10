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Путин отметил, что россияне стали меньше пить и больше заниматься спортом

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Путин отметил, что россияне стали меньше пить и больше заниматься спортом

Нижний Новгород, 10 октября. Снижение потребления крепкого алкоголя в России привело к росту продолжительности жизни в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что на эту положительную динамику ранее указала Всемирная организация здравоохранения. 

«Россия резко сократила за последние годы — это очень хорошо — сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом. Как результат — значительное увеличение продолжительности жизни в стране», — подчеркнул президент.

Напомним, исследование ВОЗ о том, что россияне стали меньше пить и дольше жить, было опубликовано в начале октября. Согласно представленным данным, за 13 лет потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Кроме того, в период с 2003 по 2018 год смертность в РФ сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин.

По мнению авторов исследования, такие результаты стали возможны благодаря мерам по ограничению продажи алкоголя, социальной рекламе и тренду на здоровый образ жизни. 

 

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