Выборы в Тунисе превратились в шоу политических амбиций

Через три дня в Тунис будет выбирать нового главу государства. Во втором туре участвуют профессор права Каис Саид и медиамагнат Набиль Каруи, ранее обвиненный в коррупции и только вчера, 9 октября, выпущенный из тюрьмы. Почему граждане в решающий для страны момент оказались перед подобным выбором — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

100 человек на место

Выборы президента Туниса превратились из официального события с целью выбрать нового руководителя страны в перфоманс, обнаживший амбиции местных политиков, представителей деловой сферы, общественных деятелей и тружеников шоу-бизнеса. Выборы главы государства были намечены на середину ноября 2019 года, но пришлось поторопить события в связи со смертью действующего главы государства – в конце июля не стало 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси.

Желание побороться за президентское кресло изъявили почти сто кандидатов, 71 кандидатуру отвергли, 26 претендентов стали кандидатами. В частности, разбились мечты о президентстве певицы и танцовщицы Нермин Сфар. О желании возглавить страну девушка заявила через Instagram в начале августа этого года.

Не был допущен до выборов и Мунир Баатур – первый в истории страны кандидат, открыто заявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Не только певица Нермин Сфар, но и действующий глава правительства, 43-летний Юсеф Шахед, решил, что граждане выберут кого-то молодого и энергичного. В 2016 году он стал самым молодым премьер-министром Туниса с момента обретения независимости от Франции в 1956 году.

Салим Риахи – 47-летний бизнесмен, который на всякий случай объявил о намерении участвовать в президентских выборах дистанционно, так как опасается ареста. Дело в том, что в январе 2019 года суд признал его виновным в коррупции, с тех пор Риахи живет за рубежом. Он стал кандидатом от партии «Новый Национальный Союз». Политологи сразу назвали его кандидатуру спорной, но отметили, что баллотироваться имеет право каждый гражданин Туниса.

Кто сейчас нужен Тунису?

Народ Туниса сейчас ждет, что к власти придет человек, который поборет терроризм, решит проблемы с безработицей и коррупцией. О социально-политической ситуации в стране перед выборами Федеральному агентству новостей рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«После краха правительства президента Зина аль-Абидин бен Али Тунис прошел достаточно сложную историю, социально-экономическая ситуация ухудшилась. Это признают многие тунисские эксперты, общество Туниса это также ощущает. Не оправдались надежды на то, что после краха «диктаторского режима» президента бен Али Тунис будет продвигать идеи демократии, будет улучшаться экономическая ситуация. Эти социально-экономические проблемы стали главной причиной народного возмущения, началом «Арабской весны» и свержением власти в Тунисе. Но улучшения социально-экономической ситуации не произошло», – заявил эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил о многочисленных обвинениях в коррупции в адрес правящей элиты, павшей при свержении бен Али в начале 2011 года. Элита, сформировавшаяся при недавно умершем президенте Туниса Беджи Каиде ас-Себси тоже не пользовалась доверием народа. Поэтому сейчас среди граждан Туниса идет волна неприятия правящей элиты, в том числе той, которая оказалась у власти уже после 2011 года, так что общество ведет себя несколько инертно, отметил специалист.

Неожиданный итог первого тура выборов

Итоги первого тура выборов оказались весьма неожиданными. Явка составила 35%, никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Во второй тур выборов вышли профессор конституционного права Каис Саид и медиамагнат, совладелец телеканала Nessma TV, Набиль Каруи. Каруи был лидером в опросах общественного мнения в преддверии выборов. Однако Саид обогнал его в первом туре. Каис Саид получил поддержку 18,4% избирателей, результат Набиля Каруи – 15,6% голосов.

Пикантности ситуации придало взятие Каруи под стражу в августе 2019 года – перед самыми выборами его вдруг сделали обвиняемым по делу о коррупции, ранее Каруи проходил по нему как свидетель. И сам кандидат в президенты, и ряд экспертов говорят о том, что арест перед выборами – просто акт политического давления. Об освобождении Каруи из тюрьмы стало известно 9 октября. 13 октября уже должен состояться второй тур президентских выборов, который определит, кто станет главой государства в ближайшие пять лет.

«Эти выборы показывают, что нет какого-то харизматичного лидера, которому тунисское общество отдало бы предпочтение и который действительно бы вывел страну из сложной ситуации», – подчеркнул Борис Долгов.

Отдых в Тунисе небезопасен

В Тунисе, куда так любят ездить на отдых россияне, сейчас очень неблагополучная обстановка в плане безопасности. Появляются сообщения о нападении бандитов на военные патрули, новости о взятии туристов в заложники и так далее. Доктор исторических наук Борис Долгов подтвердил, что ситуация в плане безопасности в Тунисе действительно вызывает опасения.