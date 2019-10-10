Ведущие онкологи Петербурга обвинили «Альянс врачей» во лжи и провокациях

Руководители городского онкологического диспансера Санкт-Петербурга Эльдар Топузов и Рашида Орлова рассказали Федеральному агентству новостей о конфликте с так называемым «Альянсом врачей» — общественной организации, занимающейся дезорганизацией работы медицинских учреждений, в том числе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве.

По словам ведущих онкологов Петербурга, «Альянс врачей», в котором далеко не все являются медиками, намеренно дезорганизует работу медицинских учреждений, и это явно происходит по чьему-то заказу. Орлова и Топузов обвинили представителей «Альянса» в преднамеренной лжи, передергиваниях и провокациях.

Беседа с ведущими петербургскими врачами состоялась в кулуарах конференции «Онкология будущего», которая проходит в Crowne Plaza в Пулково. Профессор Рашида Орлова, заведующая кафедрой онкологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера назвала «Альянс врачей» популистской организацией, а главный врач диспансера Эльдар Топузов обвинил «Альянс» во лжи.

Комментируя информацию о проникновении съемочной группы «Альянса» в городской онкодиспансер, нарушившем работу этого учреждения, Орлова отметила, что это было сделано в тот момент, когда все руководство и врачи находились на конференции в Пулково. В результате некоторым участникам форума пришлось спешно покинуть мероприятие и вернуться в онкоцентр, чтобы восстановить нормальную работу этого медицинского учреждения.

Петербургские онкологи заявили ФАН, что «Альянс врачей» намеренно устраивает провокации в тот момент, когда проходят медицинские конференции, чтобы получить максимальное внимание прессы.

«С этим «Альянсом» лучше бы разобраться, — заявила корреспонденту ФАН профессор Орлова. — Эта организация занимается популяризацией исключительно себя».

По словам ведущего онколога, ничего общего с попыткой помочь навести порядок в здравоохранении деятельность «Альянса» не имеет.

«Наверно, кому-то выгодно дестабилизировать работу важнейших социальных объектов, — подчеркнула она. — Почему мы должны молчать?! Наши врачи не входят в этот «Альянс», а все происходящее — это просто какое-то безобразие!»

Орлова и Топузов эмоционально рассказали, что все «набеги» представителей «Альянса» происходят исключительно в тот момент, когда руководства нет на месте, причем информацию об отсутствии представителей администрации общественникам явно кто-то сливает.

«Они специально приезжают, когда администрация либо на селекторном совещании с Минздравом, либо — как сегодня — когда проходит конференция!» — с возмущением отметил главный врач онкодиспансера.

При этом о состоянии и правах больных самозваные «защитники» даже не задумываются, отмечают врачи.

«Когда они к нам приехали без предупреждения, все больные и врачи были взбудоражены, — вспоминает Орлова. — Приехали обманом, проникли по пропуску одного из сотрудников, переодевшись в служебном помещении, и стали без разрешения снимать больных. Больные, которые не хотели, чтобы об их заболевании рассказывали во всеуслышание, естественно, стали писать жалобы».

По словам Орловой и Топузова, такую же деструктивную позицию «Альянс врачей» занял и в отношении столичного центра онкологии имени Блохина.

«Они реально разваливают этот центр с помощью лжи, подтасовок и искажений фактов», — заявили врачи.

Ранее ситуация в центре Блохина неоднократно обсуждалась в СМИ со ссылкой на информацию о якобы массовом недовольстве врачей и медсестер этого учреждения.

Последнее сообщение «Альянса врачей» на эту тему со ссылкой на ресурс Михаила Ходорковского «МБХ-медиа» гласит, что из центра Блохина якобы вслед за врачами планируют уволиться все медсестры, которых не устраивают маленькие зарплаты. Позже эта информация была опровергнута, а собеседники ФАН подчеркнули, что данные о зарплатах в учреждении, распространяемые «Альянсом», являются результатом передергиваний и прямого искажения информации.

В четверг стало известно, что комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой ранее поступили жалобы, о которых активно сообщал все тот же «Альянс».

Ранее ФАН неоднократно сообщало, как «Альянс врачей» пытается использовать проблемы отечественного здравоохранения для решения своих далеких от медицины задач. Так, в январе 2019 года главврач одной из поликлиник Москвы опровергла фейковые данные, распространенные «Альянсом врачей», о пациенте, которому якобы не выписывали жизненно важные препараты, а также о якобы имевших место проблемах этого медицинского учреждения.