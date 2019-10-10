Российский аналог американской винтовки AR-15 впервые представили в Москве

Москва, 10 октября. Российскую винтовку ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского вооружения — полуавтоматической AR-15, впервые представили в Москве. Оружие было презентовано на профильной выставке Arms & Hunting 2019, сообщили в пресс-службе компании ORSIS.

В предприятии отметили, что на выставке также будут раскрыты технические характеристики винтовки и представлены результаты ее испытаний.

«Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019», — сообщили в пресс-службе ORSIS в комментарии РИА Новости.

Главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS. За счет них были значительно повышены точность и ресурс винтовки.

Ранее сообщалось, что ORSIS начала серийное производство ORSIS-AR15J. Отмечалось, что компания наладила собственный выпуск, который не зависит от поставок комплектующих из США.

Напомним, полуавтоматическая винтовка AR-15 изначально создавалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для американской армии. В августе 2019 года стало известно, что тысячи человек за два дня загрузили себе чертежи, необходимые для создания оружия наподобие AR-15 с помощью 3D-принтеров.