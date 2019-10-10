Киев, 10 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом политики США. Его заявление прозвучало на брифинге в четверг.

Глава украинского государства подчеркнул, что Киев не хочет терять отношения с Вашингтоном, а нацелен на их укрепление.

«При всем уважении к США, мы не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Думаю, что наша независимость в вопросе о выборах только укрепит наши отношения», — сказал Зеленский.

Украина не выбирает «ту или иную сторону» в вопросе о выборах США, поскольку не имеет на это «никакого законодательного права», сказал Зеленский, подчеркнув, что Киев не имеет права влиять на любые выборы в любом государстве.

Скандал вокруг июльского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского разгорелся в начале осени. Тогда в прессу просочилась информация, что глава Белого дома мог попросить украинского коллегу о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Стенограмма разговора глав государств подтвердила, что американский президент просил собеседника расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело в отношении компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и самого экс-вице-президента США.

Ранее в четверг Зеленский заявил, что публикация его разговора с Трампом «немного подрывает дипломатические отношения» между США и Украиной.