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Путин заявил, что WADA не в чем упрекнуть Россию

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Путин заявил, что WADA не в чем упрекнуть Россию

Москва, 10 октября. Россия в полном объеме выполняет требования WADA, заявил президент РФ Владимир Путин.  Российский лидер выступил перед участниками форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

«Мы постоянно в контакте с МОК и ПКР, с профильными структурами Совета Европы и ЮНЕСКО», — подчеркнул он.

По словам главы государства, Москва не менее активно сотрудничает с WADA. Он уточнил, что российская сторона выполняет все требования, которые предъявляет международная организация. Путин заявил, что WADA не в чем упрекнуть Россию. По словам президента, Россия спортсмены заинтересованы, чтобы все недочеты остались в прошлом.

«Чтобы российские спортсмены выходили на равных, — резюмировал Путин.

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