Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке

Нижний Новгород, 10 октября. Россия всегда готова к диалогу по всей мировой спортивной повестке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Российский лидер отметил, что страна стремится перенимать лучшие практики по организации массовых спортивных мероприятий и эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки. Со своей стороны, Москва готова делиться наработанным опытом в сфере организации спортивных мероприятий: от небольших турниров до крупнейших мировых первенств.