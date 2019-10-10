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Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке

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Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке

Нижний Новгород, 10 октября. Россия всегда готова к диалогу по всей мировой спортивной повестке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Российский лидер отметил, что страна стремится перенимать лучшие практики по организации массовых спортивных мероприятий и эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки. Со своей стороны, Москва готова делиться наработанным опытом в сфере организации спортивных мероприятий: от небольших турниров до крупнейших мировых первенств.

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.

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