«Зенит» готов заплатить 3,5 млн евро за переход Чистякова

Москва, 10 октября. Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков стал главным приоритетом «Зенита» на зимнее трансферное окно, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, петербургский клуб намерен подписать новичка сборной России и готов заплатить за его переход в районе 3,5 миллиона евро. Сообщается при этом, что «Ростов» не хочет отпускать футболиста посреди сезона. Поэтому существует вероятность, что трансфер будет осуществлен только летом.

Известно также, что за игроком следят «Локомотив» и ЦСКА. Отметим, что помимо Чистякова петербуржцы заинтересованы и в других российских спортсменах, в числе которых Максим Карпов и Роман Евгеньев, представляющие «Крылья Советов» и «Динамо» соответственно.

Чистяков — воспитанник «Зенита». Он перешел в «Ростов» из «Тамбова» летом этого года за 125 тысяч евро. С тех пор он провел 12 матчей в РПЛ и был включен тренерским штабом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к Евро-2020. Для футболиста это первый вызов в национальную команду.

Ранее стало известно, что «Зенит» лишился самого дорогого игрока до весны 2020 года. Дело в том, что Малком Филипе Сильва де Оливейра находится на лечении до зимы, бразильского спортсмена прооперировали в Финляндии. Форвард обошелся клубу в 40 миллионов евро, Малком перешел из «Барселоны».

Тем временем скандально известный российский футболист Павел Мамаев провел свою первую тренировку в общей группе в составе команды «Ростов». Игрок сообщил, что члены команды приняли его «как дома», проблем с адаптацией у него не возникло.