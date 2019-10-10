Сирия, 10 октября. Турецкая армия открыла огонь по городу Рас-аль-Айн из артиллерии и совершила ряд авианалетов на его окрестности. 20 боевиков ИГ1 ликвидированы в Ираке. В Идлибе сирийская армия перерезает пути снабжения радикалов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отрезали боевиков от путей снабжения из Латакии, в Идлибе нанесли удары по опорным пунктам террористов альянса «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: на севере Ирака потеряло два десятка боевиков в ходе рейдов служб иракской безопасности.

«Сирийская национальная армия» (СНА): приняли участие в штурме города Тель-Абъяд в Ракке совместно с армией Турцией.

Курды: отразили нападение турецкой армии на Рас-аль-Айн в Хасаке, уничтожили 4 танка и убили около десяти турецких военнослужащих.

ВС Турции: обстреливают курдские позиции в Ракке и Хасаке, разрушая инфраструктуру и электростанции.

Международная коалиция: выразила обеспокоенность ситуацией на востоке Сирии, вывела 100 человек с баз на востоке Хасаки в Ирак.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два неопознанных тела со следами пыток были обнаружены недалеко от главной улицы города Шхиль в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает портал Deir Ezzor 24.

Источник также сообщает, что силы Сирийской арабской армии (САА) прочесали поселок Хаяш на западе провинции в поисках террористов «Исламского государства». Ранее боевики совершили нападение на союзное сирийской армии ополчение палестинцев «Лива аль-Кудс» и застрелили пять его бойцов.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетные удары по окрестностям поселка Тель-Манас на юго-востоке Идлиба, где укрываются радикалы альянса «Тахрир аш-Шам», как пишет источник в сети Twitter Nagi Najjar. Артиллерийский удар был нанесен по линиям обороны боевиков в пригороде Аль-Тах. На севере провинции САА атаковала пути снабжения боевиков, по которым они перебрасывают подкрепления в Латакию и нанесли удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Наджия и города Джиср аш-Шугур.

Провинция Ракка

Колонны «Сирийской национальной армии» были замечены в районе города Тель-Абъяд, где готовятся занять позиции и принять участие в штурме совместно с турецкими военнослужащими, как сообщает новостной портал Step News Agency.

В окрестностях города Айн-Исса армия Турции нанесли удар по базе, как указывает портал Rojava Network. Турки сосредотачивают свои силы на на уничтожении жизненно важных объектов, таких как станции водоснабжения и электроснабжения, плотины, нефтяные установки и жилые кварталы, что привело к гибели ряда гражданских лиц и значительному материальному ущербу для инфраструктуры. Курдские силы безопасности продолжают жечь покрышки, чтобы ухудшить видимость для турецкой артиллерии и истребителей.

По словам президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате операции «Источник мира» в Сирии было убито 109 террористов из числа «Демократических сил Сирии». Президент разместил данное сообщение в своей официальной странице в сети Twitter. В ответ на обвинение в том, что Турция преднамеренно наносит удары по курдским тюрьмам, где содержатся боевики «Исламского государства», чтобы они могли совершить побег, Эрдоган сделал заявление, что ИГИЛ1 не возродится после операции в Сирии, а пленные террористы не будут выпущены из тюрем.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены началом турецкой военной операции в Сирии. Лидеры выразили серьезные опасения по поводу риска гуманитарной катастрофы в регионе, о чем сообщает агентство ТАСС. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Провинция Хасака

Сообщается о столкновениях между курдскими отрядами и протурецкими боевиками в районе Рас-аль-Айна. Корреспондент ресурса Baladi News указал, что силы турецкой армии наносили удары из артиллерии по городу, что привело к гибели 5 мирных жителей и ранению 9 человек. Обстреляны также деревни Надас, Алок, Хамид и Тель-Аркам и нефтеперерабатывающий завод в поселке Сайда близ месторождения Румейлан. Курды в свою очередь заявили, что ими были уничтожены 4 танка турков включая десять человек экипажа в результате удачного обстрела позиций.

Корреспондент агентства SANA в Хасаке сообщил о выводе 100 американских военнослужащих, включая десяток офицеров, с базы в Румейлане двумя партиями через водный переход «Семалка» в Ирак с десятками транспортных средств.

В административную столицу провинции город Хасака начали прибывать беженцы с севера Сирии, которые бегут от обстрела турецкой армии и авиаударов, как сообщает курдский новостной портал Rojava Network.

Ирак

Иракские силы нейтрализовали «спящую ячейку» ИГИЛ в северо-восточной провинции Салах ад-Дин. Объединенным иракским силам внутренней безопасности удалось провести рейд в деревне Самаилат, после получения разведданных о том, что там действует «ячейка» террористов. В ходе рейда были ликвидированы десять боевиков-смертников, которые готовили нападение, а также захвачено оружие и боеприпасы. Еще четыре террориста были арестованы на востоке провинции в районе Дахук, семеро ликвидированы в Киркуке на севере страны. Представитель иракского контртеррористического агентства Сабах Аль-Нуман заявил, что их силы начали неожиданную воздушную и наземную операцию, направленную против укрытий «Исламского государства» в Киркуке.

1 Организация запрещена на территории РФ.