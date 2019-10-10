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Предложения по обеспечению жильем детей-сирот подготовят в Госдуме

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Предложения по обеспечению жильем детей-сирот подготовят в Госдуме

Москва, 10 октября. Депутаты Госдумы подготовят предложения по обеспечению жильем детей-сирот. Соответствующее поручение дал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Депутат Сергей Шаргунов поднял вопрос об обеспечении жильем детей-сирот в ходе заседания Госдумы.

«Из-за дефицита средств, у нас в регионах десятки тысяч детей-сирот обращаются в судебные органы, суды принимают решения, а бюджеты не могут выплаты компенсаций за это жилье обеспечить, потому что средств нет. Поэтому нам в любом случае нужно вырабатывать предложения. Давайте подумаем вместе, мы не можем только фиксировать эту проблему, мы ее должны решать», — отметил Вячеслав Володин.

Он поручил подготовить свои предложения по этому вопросу вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также самому Шаргунову, Тамаре Плетневой, Ярославу Нилову, Андрею Исаеву, Олегу Шеину и Галине Хованской. К обсуждению данной темы также планируется подключить профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В сентябре сообщалось, что Госдума и Минфин в рамках рабочей группы обсудят вопрос о выполнении обязательств регионов по обеспечению жильем детей-сирот.

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