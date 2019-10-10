Условие 7 дней тишины для Золотого и Петровского не звучало на переговорах, заявил Лавров

Ашхабад, 10 октября. Условие соблюдения тишины в течение 7 дней для разведения войск в поселках Золотое и Петровское никогда не звучало на переговорах. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ в Ашхабаде.

«В отношении Станицы Луганской украинское руководство выдвигало требование обязательного предварительного соблюдения полноценных семи дней тотальной тишины. Это условие никогда не звучало применительно к Золотому и Петровскому», — рассказал Лавров.

Лавров также сообщил прессе, что мониторинговая миссия ОБСЕ много раз подтверждала соблюдение тишины в Станице Луганской на протяжении 7 дней. Тем не менее, развести войска так и не удалось, потому что украинские военные якобы слышали несколько выстрелов.

По мнению министра иностранных дел РФ, все это сделано для того, чтобы во время встречи «нормандской четверки» Украина могла пересмотреть прежние договоренности.

«Есть ощущение, что Киев требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате. Это будет ударом по репутации лидеров стран четверки», — отметил Лавров.

9 октября должно было состояться очередное разведение сил в поселках Золотое и Петровское. ДНР и ЛНР выпустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу войск, но Украина отказалась, потому что не был соблюден 7-дневный режим тишины.