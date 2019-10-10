Эксперт объяснил, почему Джареду Лето не дали сыграть Джокера снова

Санкт-Петербург, 10 октября. Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето, который играл роль Джокера в супергеройском боевике «Отряд самоубийц», оказался расстроен большим успехом фильма про этого героя в исполнении актера из США Хоакина Феникса.

Соорганизатор фестиваля Comic Con Saint Petersburg Михаил Воронцов в интервью «360» объяснил возможные причины, по которым Лето не предложили вновь сыграть Джокера.

«Так бывает часто, потому что не удается договориться агентам с актером, который был в прошлом фильме», — объяснил Воронцов.

Он отметил, что нередко новый режиссер проекта хочет в видеть в уже известной роли нового актера. Каждый создатель фильма имеет свой взгляд на то, какой должна получиться картина, и кто в ней должен исполнять роли.

Воронцов предположил, что Феникс был выбран на эту роль исходя из изучений предпочтений аудитории. Он рассказал, что фанаты истории считают, что он лучше подходит на эту роль, чем Лето.

Ранее британское издание LADbible сообщило, что Джаред Лето почувствовал себя «отчужденным и расстроенным» из-за того, что киноконцерн Warner Bros. не заключил с ним контракт на съемку новых фильмов про Джокера.

Опечаленный актер официальных комментариев по этой теме не давал, но ранее говорил, что готов снова сыграть злодея.

Фильм «Джокер» вышел в российский прокат в начале октября. За первый уикенд он заработал почти 664 миллиона рублей.

Ранее премьера картины режиссера Тодда Филлипса состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля и вызвала ажиотаж и многочасовые очереди.

В Нью-Йорке неадекватный мужчина, который плевался и аплодировал во время сцен убийств в фильме «Джокер», едва не сорвал показ картины. Многие зрители испугались его нездоровой реакции и спешно покинули зал.