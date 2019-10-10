Зеленский посетовал, что почти потерял связь с российскими артистами

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что после того, как занял пост главы страны утратил связь с российскими артистами.

Напомним, до избрания на высокий пост Зеленский был популярным комедийным актером, продюсером и сценаристом. Он основал студию «Квартал-95», а также был капитаном команды КВН «95-й квартал».

После вступления в должность Зеленского прошло вот уже четыре с половиной месяца, и сегодня он пообщался с украинскими журналистами. Во время так называемого «пресс-марафона», трансляцию которого вел местный телеканала 112. Президент вспомнил и о своем юмористическом прошлом. Политик признался, что нормально общался со многими артистами и музыкантами из России, но теперь эта связь ослабла или исчезла совсем.

«Я почти потерял всех», — сказал он.

В частности, по его словам, у него нормальные отношения с Андреем Макаревичем, Марюсом Вайсбергом. С Макаревичем, как уточнил Зеленский, они редко видятся: «Последний раз где-то два года назад». Он также рассказал, что общался с резидентами Comedy Club, когда они приезжали на Украину, в частности, с Семеном Слепаковым и Александром Реввой.