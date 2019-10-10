Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команде не удалось в достаточной степени проинформировать украинских граждан о «формуле Штайнмайера».

«Коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, это правда. И это ошибка, но в наших других шагах, защищающих интересы нашей страны, никакой ошибки не было», — сказал Зеленский в эфире телеканал «112 Украина».

Напомним, 1 октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. После согласования «формулы Штайнмайера» украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах Украины, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.

«Формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13,5 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых столкновений на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей Донбасса, еще 9 тысяч получили ранения.