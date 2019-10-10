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Россия

Медведев призвал устранить комиссию за «банковский роуминг» в России

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Медведев призвал устранить комиссию за «банковский роуминг» в России

Москва, 10 октября. Комиссия при переводе денежных средств между российскими регионами в рамках одного банка недопустима, ее необходимо устранить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Правительство на заседании в четверг рассмотрело поправки в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности». Согласно предполагаемым изменениям, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами в рамках одного банка не должен будет зависеть от их открытия в разных отделениях.

Как подчеркнул Медведев, этот вопрос касается практически каждого гражданина страны. Изменения в закон должны избавить россиян от так называемого «банковского роуминга», добавил он.

Медведев призвал устранить комиссию за «банковский роуминг» в России

Глава Кабмина отметил, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут финансовой нагрузки, передает RT. Медведев в связи с этим призвал устранить комиссию при переводе средств между регионами в рамках одного банка.

«Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — констатировал премьер-министр.

Ранее специалисты проанализировали отзывы россиян и рассказали, на что чаще всего жалуются граждане страны, когда речь заходит о банковском обслуживании. Одной из главных претензий стало навязывание клиентам ненужных им услуг по кредитам, страхованию и другим продуктам. Нередко проблемы вызывает и техническая сторона работы организаций.

Тем временем член совета директоров Банка России Михаил Мамута настоятельно порекомендовал внимательно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы, в случае возникновения каких-либо затруднений. Это, по его словам, поможет оградиться себя от покупки ненужных услуг в банках.

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Источник: РИА Новости
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