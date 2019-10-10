Лавров заявил об эффективной работе канала связи между военными РФ и Турции

Ашхабад, 10 октября. Военные России и Турции находятся в постоянном контакте Сирии по ситуации в Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что ситуация в Сирии обсуждается российской и турецкой сторонами на всех уровнях. Лавров напомнил, что 9 октября состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых главы государств обсудили военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии. Глава МИД РФ также добавил, что данный вопрос обсуждался в ходе его переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи, наши военные находятся в регулярном контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении этой ситуации, прежде всего на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказал он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, в рамках которой Анкара планирует очистить приграничную с Турцией территорию Сирии от вооруженных курдских формирований.

После начала операции ВВС Турции нанесли авиаудары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. Позднее курдские формирования обстреляли турецкий город Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Стоит отметить, что еще до начала турецкой операции в Министерстве обороны США заявили, что операция Анкары может оказать негативное влияние ситуацию в регионе, поэтому американские военные не будут принимать в ней участие. Кроме того, президент США Дональд Трамп приказал американским военным в Сирии не препятствовать проведению операции Турции на северо-востоке САР.