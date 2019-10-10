Симферополь, 10 октября. Вопрос российского статуса Крыма закрыт, поднимать эту тему в «нормандском формате» — это значит создавать видимость мыслительных процессов, считает депутат Госдумы России от полуострова, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен вернуть вопрос Крыма в повестку встреч государств «нормандской четверки» — Франции, Германии, России, Украины.

Поклонская считает бессмысленным обсуждение Крыма в «нормандском формате». Как пишет РИА Новости, Поклонская напомнила, что вопрос Крыма закрыт. Она уточнила, что «это создание видимости мыслительных процессов», и рекомендовала Киеву «выходить из этого состояния».

«Пора направлять всю свою энергию на улучшение жизни украинского народа и восстановление братских отношений с Россией», — подчеркнула она.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».