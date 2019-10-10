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Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»

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Путин прибыл в Нижний Новгород на форум «Россия — спортивная держава»

Нижний Новгород, 10 октября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».

Этот стадион был построен к чемпионату мира по футболу и принял шесть матчей в рамках мирового первенства.

После глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На совещании планируется обсудить развитие спорта в регионах, а также вовлечение в занятие физкультурой к 2024 году 55% россиян. 

Кроме того, Путин проведет встречи с руководителями международных спортивных организаций, а также пообщается с призерами ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. В рабочей программе запланировано также посещение президентом выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».

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Источник: ТАСС
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