Нижний Новгород, 10 октября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава».

Этот стадион был построен к чемпионату мира по футболу и принял шесть матчей в рамках мирового первенства.

После глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На совещании планируется обсудить развитие спорта в регионах, а также вовлечение в занятие физкультурой к 2024 году 55% россиян.

Кроме того, Путин проведет встречи с руководителями международных спортивных организаций, а также пообщается с призерами ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. В рабочей программе запланировано также посещение президентом выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».