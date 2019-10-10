МИД РФ назвал оторванным от реальности заявление Зеленского о Крыме

Москва, 10 октября. Желание президента Украины Владимира Зеленского использовать «нормандский формат» для решения вопроса по Крыму оторвано от реальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Представитель российского дипведомства акцентировал внимание на том, что обозначенный формат переговоров был создан для решения конкретной проблемы и не может быть использован для других целей.

«Нормандский формат» был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — сказал Руденко.

Он также добавил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма ни на каких площадках, поскольку вопрос с полуостровом для РФ «закрыт навсегда».

Крым стал частью России на законных основаниях в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума. Голосование показало, что более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Соответствующий договор подписал российский лидер Владимир Путин.

Несмотря на это, Киев до сих пор считает Крым украинской территорией. Президент России особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».