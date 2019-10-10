Украинцам могут разрешить свободно покупать оружие и боеприпасы

На днях представители одной из украинских инициативных политических групп предложили на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий легализацию огнестрельного оружия и соответствующих боеприпасов к нему. Как утверждают его разработчики, нововведение позволит «вывести из тени» десятки тысяч пистолетов, винтовок и даже автоматов, находящихся на руках не только у ветеранов так называемой «АТО в Донбассе», но и у рядовых граждан.

Впрочем, по мнению скептиков, среди которых на данный момент немало сотрудников местных силовых структур, полное принятие указанного документа может в буквальном смысле этого словосочетания вернуть Украину в «лихие девяностые годы». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Эта история, произошедшая не так давно в Чернигове, всколыхнула украинскую общественность. Двое мужчин зверски расстреляли супружескую пару и, завладев ее автомобилем, попытались совершить новое преступление и ограбить бензоколонку. Согласно официальной информации, очередной трагедии удалось избежать лишь благодаря бдительности одного из пенсионеров, вызвавшего наряд полицейского спецназа. При обыске транспортного средства, на котором передвигались подозреваемые, правоохранители обнаружили целый арсенал оружия, включая два автомата Калашникова, несколько пистолетов Макарова, а также гранаты Ф-1. Задержанные не стали отрицать свою причастность к преступлению, однако констатировали, что полиция обнаружила лишь небольшую часть имеющегося у них военного снаряжения.

Еще один «показательный» случай имел место в Ивано-Франковской области, где вернувшийся из Донбасса бывший солдат одного из добровольческих батальонов открыл огонь в кафе, в результате чего несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии «стрелок» был отправлен в психиатрическую клинику.

«Таких инцидентов, произошедших в нашей стране только с начала нынешнего года, можно навскидку назвать сотни. Только по самым скромным подсчетам, в «свободном пользовании» у украинских граждан находятся до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, причем абсолютное большинство таких арсеналов является нелегальным. В данной конкретной ситуации действительно необходимо сделать все возможное, дабы изъять из обращения незаконное оружие, и только потом сфокусироваться на легализации отдельно взятых видов его видов», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН киевский эксперт в области права Роман Куц.

Впрочем, на вопрос, действительно ли предложенный на рассмотрение украинского парламента упомянутый законопроект возымеет какой-либо эффект, Куц не ответил.

А вот глава национальной полиции Украины Игорь Клименко в беседе с украинскими журналистами предположил, что на сегодняшний день законопроект о легализации оружия на территории от Ужгорода до Мариуполя попросту бессмыслен. По крайней мере, до полного прекращения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. По его словам, из зоны «Операции Объединенных Сил» периодически поступает большое число незарегистрированного оружия и тех же боеприпасов — в итоге они оказываются на «черном рынке».

Это мнение разделяют и другие независимые эксперты. Как подчеркнул в Киеве политический аналитик Руслан Бизяев, легализировать оружие на Украине «безусловно, необходимо, но делать это нужно исключительно в следующем политическом цикле». Дескать, сейчас страна к этому попросту не готова.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский уже раскритиковал предложенный законопроект. По словам главы государства, указанному процессу легализации должно предшествовать «профессиональное изучение обстановки в этой области с учетом анализа опыта иностранных держав».

Тем временем, в украинском сегменте Интернета все чаще стали появляться сообщения о том, что незаконно ввезенные «на большую Украину» пистолеты, автоматы и гранаты можно приобрести на рынках Киева, Харькова, Днепра и других крупных городов. Отдельные торговцы даже предлагают «оптовым и проверенным покупателям» солидные скидки. Несмотря на то, что полиция и СБУ регулярно проводят рейды против авторов подобных сообщений, и спрос и предложения на незарегистрированное оружие по-прежнему остаются высокими.