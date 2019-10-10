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Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений в Кремле

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Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений в Кремле

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых руководителей трех управлений главы государства: по вопросам госслужбы и кадров, информационного и документационного обеспечения, а также по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно подписанным документам, возглавит управление по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников. С лета прошлого года он был начальником управления по обеспечению конституционных прав граждан. На этом посту его сменила Татьяна Локаткина, которая ранее работала в должности заместителя руководителя этого подразделения.

Управлением информационного и документационного обеспечения теперь будет руководить Антон Федоров. До этого он занимал пост начальника управления по вопросам госслужбы и кадров.

Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений в Кремле

Напомним, что накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета. Этот пост занял Игорь Шумаков, который с 2010 года занимал должность замглавы ведомства. До этого он был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.

Ранее новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал Александр Калашников, окончивший академию ФСБ и служивший в контрразведке.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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