Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений в Кремле

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых руководителей трех управлений главы государства: по вопросам госслужбы и кадров, информационного и документационного обеспечения, а также по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно подписанным документам, возглавит управление по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников. С лета прошлого года он был начальником управления по обеспечению конституционных прав граждан. На этом посту его сменила Татьяна Локаткина, которая ранее работала в должности заместителя руководителя этого подразделения.

Управлением информационного и документационного обеспечения теперь будет руководить Антон Федоров. До этого он занимал пост начальника управления по вопросам госслужбы и кадров.

Напомним, что накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета. Этот пост занял Игорь Шумаков, который с 2010 года занимал должность замглавы ведомства. До этого он был директором департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.

Ранее новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал Александр Калашников, окончивший академию ФСБ и служивший в контрразведке.