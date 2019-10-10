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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Стокгольм, 10 октября. Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и драматург Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

В этом году премию по литературе присудили сразу двум людям из-за того, что в прошлом году объявление лауреата было отложено в связи с разгоревшимся секс-скандалом в Шведской королевской академии наук.

Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке — за 2019 год. Австрийского драматурга отметили за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта», а польскую писательницу — «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Весной прошлого года в Швеции разгорелся скандал: несколько женщин обвинили мужа одной из членов комиссии — Катарины Фростенсон — в сексуальных домогательствах. В итоге несколько членов комиссии, выбирающей победителя среди писателей и поэтов, были вынуждены уйти в отставку. Было принято решение отложить вручение премии до 2019 года. 

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