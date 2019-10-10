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Зеленский заявил, что публикация его разговора с Трампом подрывает отношения с США

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Зеленский заявил, что публикация его разговора с Трампом подрывает отношения с США

Киев, 10 октября. Обнародование стенограммы разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа «немного подрывает дипломатические отношения» между странами. С таким заявлением выступил украинский лидер на пресс-марафоне.

По словам Зеленского, он не рад, что стенограмма его разговора с Трампом вышла в свет.

«Это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — объяснил украинский президент.

Белый дом обнародовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины, напомнили «Известия». В СМИ просочилась информация о том, что в разговоре с Зеленским Трамп мог попросить у него провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Отметим, что весной Джо Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, тем самым он стал вероятным конкурентом Трампа в гонке за пост главы государства.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп просил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело в отношении Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и самого сына американского политика.

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Источник: РИА Новости
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