Боевики ИГ могли сбежать из тюрьмы в сирийском Камышлы после обстрела Турцией

Брюссель, 10 октября. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1 могли сбежать из тюрьмы в сирийском городе Камышлы, которую обстреляли турецкие войска. Об этом заявила председатель исполкома курдского «Совета демократической Сирии» Ильхам Ахмед в Брюсселе.

«Мы думаем, что члены «Даиш» (арабское наименование ИГ1. — Прим. ред.) могли сбежать из тюрьмы в Камышлы, которая была обстреляна Турцией», — цитирует слова Ильхам Ахмед ТАСС.

Вечером 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции Анкары на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». После этого турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас-аль-Айн, фактически начав операцию.

Ранее президент Турции заявлял, что целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии. Анкара считает, что «Демократические силы Сирии» (SDF), в которые входят курдские формирования, непосредственно связаны с террористами из «Рабочей партии Курдистана».

После начала операции турецких ВС курдский политик, бывший официальный спикер Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду заявил, что SDF должны заявить о своем присоединении к сирийской армии и воевать под ее началом или, как минимум, руководство SDF должно отправиться в Дамаск для переговоров по отражению агрессии.

1 Организация запрещена на территории РФ.